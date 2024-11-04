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Giriş Tarihi: 4.11.2024 10:30

Endonezya’da yanardağ felaketi: Patlamada 9 kişi öldü

Endonezya’da yanardağ faciası yaşandı. Ülkenin Flores adasında meydana gelen volkanik patlama can kaybına neden oldu. Yetkililer 9 kişinin öldüğünü duyurdu.

AA
Endonezya’da yanardağ felaketi: Patlamada 9 kişi öldü

Endonezya Afet Yönetim Ajansına göre, ülkenin uzak adalarından Flores'te yer alan Lewotobi Laki Laki Dağı'nda volkanik patlama yaşandı.

Patlamadan sonra lav akıntılarının ulaştığı yakındaki bir köyde manastır dahil olmak üzere birkaç ev yandı.

Yetkililer, bir rahibenin aralarında olduğu 8 kişini hayatını kaybettiğini, bir kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

UYARI DURUMU EN YÜKSEK SEVİYEDE

Bölgede geçen haftadan beri bir dizi patlama meydana gelirken, yetkililer Lewotobi Laki Laki Dağı için uyarı durumunu en yüksek seviyeye çıkardı.

Yanardağ, geçen haftadan bu yana her gün havaya iki bin metreye kadar yoğun kahverengi kül püskürtüyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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Endonezya’da yanardağ felaketi: Patlamada 9 kişi öldü
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