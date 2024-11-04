Endonezya’da yanardağ felaketi: Patlamada 9 kişi öldü

Endonezya Afet Yönetim Ajansına göre, ülkenin uzak adalarından Flores'te yer alan Lewotobi Laki Laki Dağı'nda volkanik patlama yaşandı.

Patlamadan sonra lav akıntılarının ulaştığı yakındaki bir köyde manastır dahil olmak üzere birkaç ev yandı.

Yetkililer, bir rahibenin aralarında olduğu 8 kişini hayatını kaybettiğini, bir kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.