Endonezya’da yangın faciası: İki katlı evi alevler sardı! 4 ölü

Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın kuzeyinde bulunan iki katlı bir evde, günün erken saatlerinde yangın çıktı.

Çevredeki komşuların yükselen yoğun siyah dumanı fark etmesi üzerine durum acil durum ekiplerine bildirildi.

Yerel polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yangının çıktığı evde aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Ekiplerin müdahalesi sonrası binada yapılan incelemelerde, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin evin her iki katında ikişer kişi olacak şekilde bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan, evde çalışan iki görevlinin ve olay sırasında dışarıda bulunan bir çocuğun yangından sağ kurtulduğu belirtildi.

Aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla yetkililer tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

