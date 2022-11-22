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Giriş Tarihi: 22.11.2022 14:16

Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 252'ye yükseldi

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 252'ye çıktı.

AA
Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 252’ye yükseldi

Endonezyalı yetkililerden yapılan açıklamada, Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında dün meydana gelen depremde 31 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Bölge yetkilileri, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 252'ye yükseldiğini, 377 kişinin ise yaralı olduğunu bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.

Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı.

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Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 252'ye yükseldi
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