Endonezya’daki fabrika yangınında korkunç bilanço: 24 ölü, 34 kayıp
Endonezya’nın Banten bölgesindeki şekerleme fabrikasını saran alevler, 14 saatlik müdahalenin ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangında hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için insan kalıntıları adli incelemeye gönderilirken, kayıp 34 işçi için 500’den fazla personel seferber edildi.
Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansından (BASARNAS) yapılan açıklamada, Banten bölgesinde şekerleme üretim fabrikasında çıkan yangının, 14 saat süren müdahalenin ardından büyük ölçüde kontrol altına alındığı ifade edildi.
Açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için 24 ceset torbasında toplanan insan kalıntılarının adli incelemeye gönderildiği aktarıldı.
Yetkililer, yangın sırasında fabrikada yaklaşık 300 işçinin bulunduğunu, bunlardan 63'ünün alevlerin en yoğun olduğu bölgede olduğunu belirtti.
34 İŞÇİ KAYIP
Kayıp 34 işçiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden yetkililer, çalışmalara askerler, polisler, Endonezya Kızılhaçı ekipleri ve gönüllülerin de aralarında bulunduğu 500'den fazla personelin katıldığı bilgisini paylaştı.
Televizyon kanallarında yer alan görüntülerde, 3 katlı fabrikanın alevler içinde kaldığı ve yoğun duman yükseldiği görülmüştü.