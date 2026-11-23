Yetkililer, yangın sırasında fabrikada yaklaşık 300 işçinin bulunduğunu, bunlardan 63'ünün alevlerin en yoğun olduğu bölgede olduğunu belirtti.

34 İŞÇİ KAYIP

Kayıp 34 işçiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden yetkililer, çalışmalara askerler, polisler, Endonezya Kızılhaçı ekipleri ve gönüllülerin de aralarında bulunduğu 500'den fazla personelin katıldığı bilgisini paylaştı.

Televizyon kanallarında yer alan görüntülerde, 3 katlı fabrikanın alevler içinde kaldığı ve yoğun duman yükseldiği görülmüştü.