Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda patlama!
Endonezya’nın Java Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik görüldü. Lav akıntılarının dağın güneybatı yamacından yaklaşık 2 kilometreye kadar ulaştığı ifade edildi.
Jakarta Globe gazetesinin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Merapi Yanardağı'nda sabah saatlerinde patlama yaşandı.
LAVLAR 2 KİLOMETREYE ULAŞTI
Patlama sonucu oluşan lav akıntıları, dağın güneybatı yamacından yaklaşık 2 kilometreye kadar ulaştı.
Yetkililer, bölge sakinlerini ve ziyaretçileri Merapi Yanardağı'na yaklaşmamaları konusunda uyardı.
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.
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