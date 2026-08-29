Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda patlama!

Endonezya’nın Java Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik görüldü. Lav akıntılarının dağın güneybatı yamacından yaklaşık 2 kilometreye kadar ulaştığı ifade edildi.

Endonezya’daki Merapi Yanardağı’nda patlama!
AA

Jakarta Globe gazetesinin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Merapi Yanardağı'nda sabah saatlerinde patlama yaşandı.

LAVLAR 2 KİLOMETREYE ULAŞTI

Patlama sonucu oluşan lav akıntıları, dağın güneybatı yamacından yaklaşık 2 kilometreye kadar ulaştı.

Yetkililer, bölge sakinlerini ve ziyaretçileri Merapi Yanardağı'na yaklaşmamaları konusunda uyardı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ENDONEZYA

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