Endonezya’daki Semeru Yanardağı’nda 5 kez patlama meydana geldi

Endonezya basınında yer alan habere göre, Java Adası'nın doğusundaki Semeru Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği duyuruldu. Yanardağın, yerel saatle 00.28-08.06 saatleri arasında 5 kez patladığı belirtildi.

Yanardağın tehlike düzeyinin ise 3'üncü seviye olduğu kaydedildi.

Liswanto, fırlayabilecek kaya parçaları nedeniyle yanardağın çevresinde 5 kilometrelik alanda da her türlü faaliyetin yasaklandığını bildirdi.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru Yanardağı, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.