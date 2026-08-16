Endonezya’ya 7.7’lik şok: 47 ölü

Endonezya'ya bağlı Flores Adası'nda önceki gün yerel saatle 04.58'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 47 kişi hayatını kaybetti. Deprem ve ardından meydana gelen onlarca artçı sarsıntı, bölgedeki binalarda hasara yol açtı. Deprem, dün yerel saatle 05.00'ten kısa süre önce, Türkiye saatiyle 24.00'te Flores Adası'nı vurdu. Yerin 15 kilometre altında meydana gelen depremin ardından yaşanan artçı sarsıntıların en şiddetlisi 6.1 büyüklüğünde kaydedildi.

Maumere Limanı'nda çekilen görüntülerde, terminal binasından kopan büyük beton parçalarının adalar arası feribota binmek için bekleyen yolcuların üzerine düştüğü görüldü. Bir gemiye uzanan geçiş köprüsünün çökmesi sonucu bazı yolcular denize savruldu. Doğu Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Emanuel Melkiades Laka Lena, düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybedenlerin, uyudukları sırada üzerlerine çöken enkazın altında kaldığını söyledi.

Yetkililerin tsunami uyarısının ardından çok sayıda kişinin motosikletlerle iç kesimlere doğru ilerlediği görüldü. Uzak ve dağlık bir bölge olan deprem sahasındaki yıkımın tam boyutunun belirlenmesinin zaman alacağı belirtiliyor. Üç büyük tektonik levhanın birleşme noktasında bulunan Endonezya'da depremle sıklıkla yaşanıyor. İlk raporlara göre bu depremde 54 ev ağır hasar gördü. Ayrıca beş sağlık tesisi, üç ibadethane, altı kamu binası, bir eğitim kurumu ve bir depo yıkıldı.