Endülüs’te yerel parlamento seçimlerini sağcı Halk Partisi kazandı

İspanya'nın 17 özerk yönetimi arasında, 8,7 milyon ile en fazla nüfusa sahip olan, yüzölçümü bakımından ülkenin ikinci en büyük özerk yönetimi ve toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasıla açısından İspanya'nın üçüncü büyük ekonomisi olarak öne çıkan Endülüs'te bugün yerel parlamento seçimleri yapıldı.

Endülüs'te son olarak Haziran 2022'de yapılan özerk parlamento seçiminde yüzde 56 olan katılım oranı, bu seçimlerde yüzde 64'ün üzerine çıktı.

Endülüs'te 2019'dan bu yana özerk hükümet başkanı olan PP'nin bu bölgedeki lideri Juan Manuel Moreno Bonilla, toplamda 109 sandalyesi olan özerk yönetim parlamentosunda 53 milletvekili çıkardı.

Son seçimlere nazaran 5 milletvekili kaybeden PP, yerel parlamentoda çoğunluğu iki milletvekili ile yakalayamadı.

PP'nin hükümeti kurabilmek için aşırı sağcı Vox partisinin dışarıdan desteğini alması gerekecek.

Vox, milletvekili sayısını 1 artırarak, 15'e çıkardı.