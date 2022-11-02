Enerji krizinin vurduğu Polonya’da yeni önlem: Kömür dağıtımı için düğmeye basıldı

Rusya'dan doğal gaz alımını tamamen durduran Polonya'nın, Norveç'ten doğal gaz almasına imkan sağlayan "Baltic Pipe" boru hattı 1 Ekim'de açılmıştı. Polonya da kömür enerji sepetinde önemli bir yer tutuyor. Ülke, konutların ısınması ve elektrik üretiminde de kömürü yoğun olarak kullanıyor.

British Petroleum (BP) verilerine göre, Polonya, Almanya ve Ukrayna'nın ardından Avrupa'nın en büyük kömür rezervlerine sahip ülkesi olarak dikkati çekiyor.