Enerji kriziyle boğuşan Almanya’da tasarruf önerileri tepki çekti! Devlet eliyle ‘az yıkanın’ çağrısı

ÜLKEYİ ENERJİ KRİZİ VURDU

Avrupa ciddi bir güç krizi devam ederken Almanya, gıda ve enerji alanındaki kısıtlamalardan en çok etkilenen ülkelerden biri oldu.

Geçtiğimiz günlerde yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünün azaldığı ülkelerden biri olan Almanya'da gazetelerin, vatandaşlara yaptığı çağrı gündeme oturmuştu. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Bild 6 Alman'dan birinin öğününden vazgeçmek zorunda kaldığını yazmıştı.