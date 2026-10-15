Enerji savaşları

Bölgemizde etkili olan sıcak çatışmalarda tansiyon bir türlü düşmüyor. Halihazırda Yemen, İran ve Ukrayna cephelerinde savaşlar sürüyor. Bu cephelerdeki çatışmalar son günlerde direkt olarak enerji savaşına dönüşmüş durumda. Dünya petrol sevkiyatında kilit rolde olan Babülmendep Boğazı ile Hürmüz Boğazı yine kilitlendi ve Süveyş Kanalı da tıkandı. Hürmüz Boğazı'ndan 12 Ekim'de sadece 6 ticari gemi geçiş yaparken, Babülmendep Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerinde dalgalı seyir görülüyor. Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik saldırılar son bir haftada bu yıl görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

UKRAYNA CEPHESİNDE TESİSLER HEDEFTE

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması konusunda ateşkes sağlandığı açıklamıştı, ancak bu durum sahaya yansımadı. Rusya Savunma Bakanlığı, "Ukrayna'da enerji ve iletişim altyapısı tesisleri vuruldu" açıklamasını yaptı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'nın enerji tesislerine 39 balistik roket ve 120'den fazla İHA fırlattığını, en az 600 bin kişinin elektriksiz kaldığını duyurdu. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, bugün Brüksel'de rekabetçilik, yüksek enerji fiyatları, küresel ekonomik dengesizlikler, AB'nin gelecekteki bütçesi, hibrit tehditler, Ukrayna ve Ortadoğu'daki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geliyor.

İSRAİL'İN BAŞLATTIĞI KİRLİ SAVAŞTA GEMİLERE GEÇİŞ YOK

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kısıtlayan İran, izinsiz geçmek isteyen gemileri hedef alıyor. Reuters'a konuşan iki üst düzey İranlı yetkili, Tahran'ın petrol fiyatlarını yüksek tutmak ve ABD'de kasımda yapılacak ara seçimleri etkilemek amacıyla Hürmüz'den geçen gemilere yönelik saldırılarını artırdığını açıkladı.

HUSİLERİN FÜZELERİ RAFİNERİLERİ VURUYOR

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ulusal petrol şirketi Aramco rafinerisi ile Uluslararası Kral Halid Havalimanı'nı ve ülkenin doğusundaki Zahran'da yer alan Aramco tesislerini balistik füzeler ve seyir füzeleriyle hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan da Yemen'de akaryakıt deposunu vurdu. Husiler, petrol rafinelerini hedef almaya devam edeceklerini duyurdu.

PETROL FİYATLARI ARTIYOR, KÜRESEL KRİZ KAPIDA

ABD'de artan akaryakıt maliyetleri, uçak biletlerini şimdiden geçen yıla göre yaklaşık yüzde 23 yukarı çekti. Benzin fiyatları ağustostan eylüle yaklaşık yüzde 9 arttı. Uluslararası Enerji Ajansı, Avrupa'da toptan motorin fiyatlarının önümüzdeki haftalarda yeniden yükselebileceği uyarısında bulundu. Hürmüz Boğazı'ndan 12 Ekim'de sadece 6 ticari gemi geçiş yaptı. Babülmendep Boğazı'ndan 8 Ekim'de 35 ticari gemi geçti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör