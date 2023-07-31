Enerji ve ulaştırmada ‘tam işbirliği’ mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan ve Başdanışman Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın da hazır bulunduğu kabulde, Türkiye-Azerbaycan ticaret hacmini hedeflenen 15 milyar dolara çıkarmaya yönelik çabaların devam etmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, enerji ve ulaştırmada birlikte hareket etmenin ve tam işbirliği içinde bulunmanın iki ülkenin menfaatine olduğunu belirterek Trans-Hazar ve Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu'nun önemine işaret etti.