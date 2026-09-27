Enkazlara sığındılar

Soykırımcı İsrail'in yaklaşık üç yıldır ağır bombardımanı sonucu devasa bir moloz yığınına dönen Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli başlarını sokacak güvenli bir yer bulamıyor. Kış şartlarının da başlamasıyla birlikte barınma krizinin derinleştiği bölgede aileler, bir yandan bombalar diğer yandan da sığındıkları ağır hasarlı binaların üzerlerine çökme riskiyle karşı karşıya. Al Jazeera'ya konuşan Gazzeliler, bu kıştan çok korktuklarını ve ne yapacaklarını bilmediklerini belirtti. Gazze kentinde yaşayan 60 yaşındaki Masada Abu Jarad, ailesiyle birlikte büyük bir bölümü çökmüş olan binanın altında kurdukları çadırda yaşıyor. Yetkililerin binayı terk etmeleri konusunda uyardığını söyleyen Abu Jarad, "Başka seçeneğimiz yok" ifadeleriyle yaşadıkları çaresizliği dile getirdi.

'GÖZLERİMİ KAPATAMIYORUM'

40 yaşındaki Abdullah Abu Hajar ise eşi ve 5 çocuğuyla Gazze kentindeki ağır hasarlı bir binada yaşıyor. Yaklaşık 17 aileden 60 kişinin bulunduğu bina çökme riski taşıyor. Çocukları uyurken bütün gece ayakta kaldığını belirten Abu Hajar, "Gözlerimi kapatamıyorum. Çevremdeki sesleri dinliyorum" ifadelerini kullandı. Çocukları için çok korktuğunu belirten Abdullah, "Ama nereye gidebileceğimi bilmiyorum" dedi. 36 yaşındaki beş çocuk annesi Islam Hassanein de aynı korkular içinde. Hassanein yaklaşık bir yıldır hasarlı bir binanın üçüncü katındaki tek odada ailesiyle birlikte kalıyor. Binanın eğildiğini ve kolonlardan birinin daha çöktüğünü belirten Hassanein, "Her gün çatırdama sesleri duyuyorsunuz" diyerek yaşadıkları korkuyu dile getirdi. Yaklaşık 2,2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki evlerin yüzde 90'a yakını İsrail saldırıları nedeniyle ya yıkıldı ya da hasar aldı. UNICEF ise Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 84'ünün, 1,76 milyondan fazla kişinin, aşırı kalabalık yerleşim alanlarında veya hasarlı ve yetersiz barınaklarda yaşadığını tahmin ediyor.