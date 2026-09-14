Enkazların arasından umuda yürüyorlar

Siyonist soykırımcı İsrail, yaklaşık üç yıldır enkaz yığınına çevirdiği Gazze Şeridi'nde 20 binden fazla öğrenci ile 532'den fazla öğretmeni katletti. Okulları ve eğitim komplekslerini yerle bir etti. Ancak umudu ve direnişi yok edemedi. Gazze'de eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte binlerce çocuk ağır yıkımın ortasında zorlu koşullar altında derme çatma okullarına gitmek için mücadele ediyor. Bölgeden yansıyan görüntüler, Gazze'de çocukların güvenli bir yaşam ve eğitim hakkından ne denli uzak koşullarda yaşamaya çalıştığını bir kez daha ortaya koydu.





BOMBALARIN GÖLGESİNDE...

GÖRÜNTÜLERDE, küçücük çocukların bombardıman altında enkaz yığınlarının arasından yürüyerek okula gitmeye çalıştığı bazı çocukların ise patlama sesleri nedeniyle kaçıştığı görülüyor. Aileler ise çocuklarının eğitimlerine devam edebilmesi için büyük mücadele veriyor. Terörist İsrail saldırılarına devam ediyor. Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde sivil bir araca düzenlenen hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ablukası nedeniyle hastanelerde bazı jeneratörlerin devre dışı kaldığını, kalan jeneratörlerin de ağır teknik ve mekanik koşullarda çalıştığını açıkladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör