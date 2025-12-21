Epstein belgeleri açıldı

Amerikan Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein'a ait soruşturma dosyalarının bir kısmını çevrim içi yayımladı; bu belgelerde eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da aralarında bulunduğu pek çok ünlü isimle fotoğraflar yer alıyor. Fotoğraflar arasında oyuncu Kevin Spacey, model Naomi Campbell, şarkıcı Michael Jackson, Mick Jagger, Diana Ross, İngiliz işadamı Richard Branson, gazeteci Walter Cronkite, Prens Andrew ve York Düşesi Sarah Ferguson gibi isimler bulunuyor. Belgelerde ayrıca, Epstein'ın 1990'larda Donald Trump'ı 14 yaşındaki bir kızla tanıştırdığına dair iddia da yer alıyor. Uçaklarda görülen bazı ilginç kıyafet ve semboller de dosyada mevcut.