Epstein belgelerinde kan donduran mesajlar: "Yaşlıyı, genci, genç kızı, kadını, çocukları öldürün"
ABD'de son zamanların en büyük skandallarından biri olan Epstein olayında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yaşı küçük kızlara cinsel istismar ve fuhuş ağı sonrası başlatılan soruşturmada 3 milyondan fazla dosya gün yüzüne çıkarılırken, Epstein’in Yahudilerin kutsal metinlerinden bazı pasajlar alıntılayarak attığı bir mesaj kan dondurdu. “Yaşlıyı, genci, genç kızı, kadını, çocukları öldürün"
ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein'e yönelik soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşıldığını bildirmesinin ardından Epstein'in yazışmalarında dikkati çeken yeni detaylar beliriyor.
Epstein'in, 6 Nisan 2014'te gönderdiği e-postada, Yahudilerin kutsal metinlerinden oluşan Eski Ahid'den bir alıntı seçkisi yaptığı görülüyor.
"YAŞLIYI, GENCİ, GENÇ KIZI, KADINI, ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜN"
Hangi amaçla yazdığı ve nasıl bir mesaj vermek istediğine ilişkin detayın bulunmadığı, ABD Adalet Bakanlığının da belge üzerinde yer alan "gönderilen" kişi kısmını sansürlediği mesajın tam metni şu şekilde: