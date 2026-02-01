Epstein depremi

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken 2019'da hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yayınlanan yeni belgeler yine dünya gündemine oturdu. ABD Adalet Bakanlığı, Epstein'in suç imparatorluğuna dair 3 milyondan fazla belgeyi, 180 bin fotoğrafı ve 2 bin videoyu gün yüzüne çıkardı.

Belgeler, Epstein'in siyaset, ekonomi ve kraliyet dünyasından yüksek profilli kişiler arasındaki ilişkileri içeriyor. Belgelerde ABD'li iş insanı Elon Musk ve Microsoft'un ortağı Bill Gates gibi isimlerin Epstein ile temaslarına dair e-posta yazışmaları ve fotoğraflar yer alıyor.

Bazı e-postalarda, Gates'in "Rus kızlarla" yaşadığı ilişkilerin ardından cinsel yolla bulaşan bir hastalığı o dönemki eşi Melinda'dan gizlemeye çalıştığı iddialarına yer verildi. Belgelere göre, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak Epstein'a ait New York'taki bir dairede birden fazla kez konakladı. Belgeler Epstein'in Mossad bağlantısını yeniden gündeme getirdi.