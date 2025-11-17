Epstein dosyaları Amerika’da dengeleri sarstı

ABD'de cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın Başkan Donald Trump'a ilişkin e-postalarının yayımlanması sonrası yaşanan kriz sürüyor. Epstein dosyalarının Kongre gündemine yeniden taşınması, yalnızca geçmişte kalmış bir skandalın değil, ABD siyasetinin derin fay hatlarının da tekrar görünür hale gelmesine yol açtı. Temsilciler Meclisi'nde süren görüşmeler, yayımlanan belgeler ve tarafların sertleşen açıklamaları, dosyanın "hukuki bir mesele" olmanın ötesinde, geniş kapsamlı teorik ve pratik etkiler barındırdığını gösteriyor. Dosyalardaki isimlerin çeşitliliği ve bazı belgelerin hâlâ gizli tutulması, "ABD istihbarat kurumları bu dosyada neden tam şeffaflığa gitmiyor?" sorusunu akla getiriyor. Bu soru, dosyanın yalnızca hukuki değil, devlet içi güç mücadeleleriyle ilgili bir konu olduğunu düşündüren en önemli parametrelerden biri.