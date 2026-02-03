Epstein dosyası Fransa’yı karıştırdı! Eski bakanın kızı görevinden istifa etti

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde adı geçen eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang'ın kızı Caroline Lang'ın yöneticisi olduğu yapımcı sendikasındaki görevinden istifa ettiği ifade edildi.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein soruşturmasıyla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşıldığını açıkladı. Bu belgelerde dikkat çeken isimler arasında eski Fransız Kültür Bakanı Jack Lang ve kızı Caroline Lang da yer aldı.

SENDİKADAKİ GÖREVİNDEN AYRILDI

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Mediapart sitesinin Caroline Lang ile Epstein arasındaki mali bağlantıları gündeme getirmesinin ardından Lang, Bağımsız Yapımcılar Sendikası'ndaki (SPI) genel sekreterlik görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Caroline Lang, basına yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan sürecin SPI'yi olumsuz etkilemesini istemediğini belirtti. Epstein ile 2012 yılında "cömert hayırseverler" aracılığıyla tanıştığını ifade eden Lang, o dönem genç sanatçıların eserlerini desteklemek amacıyla oluşturulan fon fikrinin kendisine makul geldiğini savundu.

Lang, Epstein'ın karıştığı suçların ortaya çıkmasının ardından ilgili kuruluştaki görevinden de ayrıldığını dile getirdi.

Öte yandan eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang ise Epstein ile bağlantısı olduğunu kabul etti ancak o dönemde Epstein'ın "böyle bir suç şebekesinin merkezinde" olduğuna dair herhangi bir bilginin bulunmadığını öne sürdü.

Mediapart internet sitesi, Epstein'e ilişkin açıklanan yeni belgelere dayandırdığı haberde, Epstein'ın 2016'da "vergi cenneti" olarak da bilinen ABD'ye ait Virgin Adaları'nda kurduğu bir şirketin hisselerinin yarısının Caroline Lang'a ait olduğunu ortaya koymuştu.