Epstein dosyasına Mossad gölgesi: ABD’li Kongre üyesinden bomba açıklamalar

ABD'li Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, verdiği röportajda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinin belgelerin yayımlanması sürecini etkileyip etkilemediği sorusunu yanıtladı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Massie bu soruya "Bence Epstein dosyasının açıklanmasını İsrail etkiliyor çünkü İsrail istihbaratı ve bizim Merkezi İstihbarat Teşkilatımız (CIA) Epstein ile bağlantılıydı." şeklinde cevap verdi.

Fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e dair tüm bilgilerin ortaya çıkmasının "hem ABD istihbaratı hem de İsrail'in istihbarat kurumları için utanç verici olacağını" söyleyen Massie, Epstein'in İsrail istihbarat servisi Mossad için çalışıp çalışmadığına ilişkin iddialar konusunda ise "(Epstein) Onun, Mossad'a yardım ettiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Massie, Epstein'in politikacılar hakkında şantaj amacıyla bilgi toplayıp toplamadığına ilişkin söylemler hakkında, Epstein'in "müşterilerine istediklerini sağlayan biri olduğunu ve insanlara kadın temin ederek karşılığında bazı iyilikler elde ediyor olabileceğini" belirtti.