Epstein dosyasında dev inceleme: 5,2 milyon sayfa mercek altında

Haberde, Adalet Bakanlığının Epstein davasıyla bağlantılı olabilecek 1 milyondan fazla belgeyi daha önce edindiğini duyurmasının ardından, toplamda 5,2 milyon sayfanın detaylı incelemeye alınacağı belirtildi.

AVUKAT SAYISI 400'E ÇIKARILACAK

En az 20 Ocak'a kadar sürmesi beklenen belge inceleme sürecinde görev alacak avukat sayısının yaklaşık 400'e çıkarılması planlanıyor. Bu kapsamda, ulusal güvenlik ve ceza davaları üzerinde çalışan savcıların yanı sıra New York ve Florida'daki savcılık ofislerinde görev yapan savcıların da sürece dahil edileceği öne sürüldü.

Bakanlık 25 Aralık'ta Jeffrey Epstein davasıyla ilgili olabilecek 1 milyondan fazla belgeyi edindiğini açıklamıştı.

"EPSTEİN DOSYALARI ŞEFFAFLIK YASASI"

Amerikan kamuoyunda ve ABD Kongresi'nde artan baskılar üzerine Adalet Bakanlığı, himayesinde bulunan Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin bir kısmını, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında çevrim içi bir veri tabanında yayımlamaya başlamıştı.

Son yayımlanan dosyalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi daha sık yer alırken, federal savcıya ait bir e-posta, Trump'ın Epstein'e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiğini ortaya koymuştu.

Trump'ın 1993-1996 yıllarında en az 8 uçuşta yolcular arasında olduğu, bazı uçuşlarda Epstein'ın eski kız arkadaşı ve işbirlikçisi Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu görülmüştü.