Epstein, Norveç hanedanlığını sarstı

Norveç veliaht Prensi Haakon'un eşi, ülkenin müstakbel kraliçesi Mette-Marit, Jeffrey Epstein ile yazışmalarının ortaya çıkması ve oğlunun tecavüz de dahil bir dizi suçtan yargılanmaya başlaması nedeniyle son günlerde uluslararası çapta haberlerin öznesi haline geldi. Bugün yaşananlar, Norveç hanedanlığının 1905'te kurulmasından bu yana kraliyet ailesinin yaşadığı en ciddi kriz, en büyük güven kırılması olarak görülüyor. Kraliyet ailesini ve Norveç halkını sarsan bu gelişmelerin ardından Norveç gazeteleri, haber siteleri, günlerdir "Epstein sarsıntısını", kraliyet ailesinin geleceğini, Mette- Marit'in bir gün kraliçe tahtına oturup oturamayacağını tartışıyor. Ülkede geçen hafta yapılan bir ankete göre halkın %44'ü Mette-Marit'in kraliçe rolüne uygun olmadığını düşünüyor, "uygun" diyenlerin oranı %22'de kalıyor. Ve birçok kurum kraliyet ailesiyle iş yapmaktan kaçınıyor.