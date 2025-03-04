Epstein olayında yeni gelişme: ABD Adalet Bakanlığı tarih verdi

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, katıldığı Fox News'te Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin konuştu.

Epstein ile ilgili belgeleri "paylaşmamakla" suçladığı FBI'a son teslim için tarih verdiğini belirten Bondi, ayrıca bir kaynağın bu dokümanların nerede tutulduğunu kendisine söylediğini aktardı.

Binlerce sayfalık doküman olduğunu söyleyen Bondi, "FBI, bunları inceliyor. (FBI Direktörü Kash) Patel de bize FBI'ın tüm bu belgeleri neden paylaşmadığına dair ayrıntılı bir rapor sunacak." ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin söz konusu belgelerle ilgili harekete geçmediğine işaret eden Bondi, "Artık yeni bir yönetim var ve her şey halka açıklanacak." dedi.

Öte yandan Bondi, mağdurların korunabilmesi için sürecin dikkatlice yönetilmesi gerektiğine de dikkati çekti.

Epstein ile ilgili uçuş kayıtları ve diğer kritik kayıtlar da dahil olmak üzere davayla ilgili belgelerin bir kısmı şubat sonunda kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Belgelerde, Michael Jackson, Mick Jagger, Chris Evans, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Naomi Campbell, Alastair Campbell, David Blaine, Tony Blair, Mike Bloomberg, Richard Branson, Ralph Fiennes ve Alec Baldwin gibi davayla ilişkili kişilerin de adı geçmişti.