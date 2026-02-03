Epstein röportajı gündemi sarstı! “İlluminati benzeri” Üçlü Komisyon detayı
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein, ortaya çıkan bir röportajında, ABD'li milyarder David Rockefeller'in Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'dan siyasetçi ve iş insanlarını bir araya getiren bir istişare platformu olarak tanımladığı "Üçlü Komisyon" kurduğunu, bu yapının zaman zaman "İlluminati" benzeri, dünyayı yöneten gizli bir oluşum olarak anıldığını belirtti.
ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein soruşturması kapsamında 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuna açıklandığını duyurmasının ardından, belgelerde yer alan ayrıntılar gündeme oturdu.
BANNON'A VERDİĞİ RÖPORTAJ DA ORTAYA ÇIKTI
Söz konusu belgeler arasında, Epstein'in ölmeden önce yabancı basına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'a verdiği bir röportaj da yer aldı. Röportajda Epstein, iş ve siyaset dünyasındaki üst düzey ilişkilerini anlattı.
ROCKEFELLER VE "ÜÇLÜ KOMİSYON" VURGUSU
Epstein, ABD'li milyarder David Rockefeller ile yakın temas içinde olduğunu belirterek, Rockefeller'ın Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'dan siyasetçi ve iş insanlarını bir araya getiren "Üçlü Komisyon"u kurduğunu söyledi. Bu yapının zaman zaman "İlluminati" benzeri, dünyayı yöneten gizli bir oluşum olarak anıldığını ifade etti.
Rockefeller'ın söz konusu iddiaları reddettiğİ aktarılarak, Epstein'in Üçlü Komisyon'un gizli bir örgüt değil, küresel meselelerin ele alındığı bir "istişare platformu" olarak tasarlandığını savundu.
Rockefeller'ın, seçilmiş siyasetçilerin görev sürelerinin sınırlı olmasına karşın iş dünyasının daha istikrarlı bir rol oynadığını düşündüğünü dile getiren Epstein, bu nedenle böyle bir yapının oluşturulduğunu ileri sürdü.
TOKYO'DAKİ İLK TOPLANTI VE ENFLASYON
Epstein, Üçlü Komisyon'a katıldığı ilk toplantılardan birinin 1990'ların başında Tokyo'da yapıldığını belirterek, toplantılarda en çok enflasyon konusunun ele alındığını söyledi.
"BİRİNCİ SEVİYE CİNSEL SALDIRGANIM" İTİRAFI
Röportajda Epstein, servetinin "kirli para" olduğu yönündeki suçlamaları reddederken, gelirini düşük gelirli ülkelerdeki bazı sağlık projelerine harcadığını iddia etti. Epstein'in kendisini üçüncü seviye değil, birinci seviye "cinsel saldırgan" olarak tanımlaması dikkat çekti.
"ŞEYTAN DEĞİLİM" SAVUNMASI
Epstein'e "şeytan" benzetmesi üzerinden soru sorması üzerine de Epstein, bu nitelemeyi reddederek, kendisiyle yüzleştiğini ima eden "iyi bir aynaya sahibim" ifadesini kullandı.
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.