Epstein röportajı gündemi sarstı! “İlluminati benzeri” Üçlü Komisyon detayı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein, ortaya çıkan bir röportajında, ABD'li milyarder David Rockefeller'in Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'dan siyasetçi ve iş insanlarını bir araya getiren bir istişare platformu olarak tanımladığı "Üçlü Komisyon" kurduğunu, bu yapının zaman zaman "İlluminati" benzeri, dünyayı yöneten gizli bir oluşum olarak anıldığını belirtti.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein soruşturması kapsamında 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuna açıklandığını duyurmasının ardından, belgelerde yer alan ayrıntılar gündeme oturdu.

BANNON'A VERDİĞİ RÖPORTAJ DA ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu belgeler arasında, Epstein'in ölmeden önce yabancı basına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'a verdiği bir röportaj da yer aldı. Röportajda Epstein, iş ve siyaset dünyasındaki üst düzey ilişkilerini anlattı.

ROCKEFELLER VE "ÜÇLÜ KOMİSYON" VURGUSU

Epstein, ABD'li milyarder David Rockefeller ile yakın temas içinde olduğunu belirterek, Rockefeller'ın Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'dan siyasetçi ve iş insanlarını bir araya getiren "Üçlü Komisyon"u kurduğunu söyledi. Bu yapının zaman zaman "İlluminati" benzeri, dünyayı yöneten gizli bir oluşum olarak anıldığını ifade etti.

Rockefeller'ın söz konusu iddiaları reddettiğİ aktarılarak, Epstein'in Üçlü Komisyon'un gizli bir örgüt değil, küresel meselelerin ele alındığı bir "istişare platformu" olarak tasarlandığını savundu.

Rockefeller'ın, seçilmiş siyasetçilerin görev sürelerinin sınırlı olmasına karşın iş dünyasının daha istikrarlı bir rol oynadığını düşündüğünü dile getiren Epstein, bu nedenle böyle bir yapının oluşturulduğunu ileri sürdü.