Epstein skandalı küresel elitleri köşeye sıkıştırdı

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein'ın genetik testler yaptırarak kendi DNA'sı üzerinden gençleşme ve yaşam süresini uzatma olasılıklarını araştırdığı ortaya çıktı. Tüm dünyayı sarsan rezaletle ilgili her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Skandala dair öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Epstein'in intihar ettiği iddia edilen gece hücresine giden merdivenlerde "turuncu elbiseli bir kişi"nin görüntülendiği ortaya çıktı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in Belçika'da 2018'deki hükümeti düşüren krizde rol oynadığı da iddia ediliyor.

Norveç'in eski başbakanına Epstein soruşturması başlatıldı.

STARMER ÖZÜR DİLEDİ

İngiltere Başbakanı Starmer, Epstein - Mandelson skandalı nedeniyle özür diledi.

Yayımlanan son belgelere göre, ABD'de çocuk istismarı suçundan hüküm giyen ve 2019'da ölen Jeffrey Epstein, kendisine yönelik seks ticareti iddialarının medyada "çirkin" bir şekilde yer alması üzerine dilbilimci Noam Chomsky'den tavsiye istedi.

Hillary Clinton'dan Epstein soruşturmasına 'açık oturum' çağrısı.

Zaharova: Epstein davası örtbas ediliyor çünkü işin içinde 'küresel elitler' var.