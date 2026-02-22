Epstein skandalı tahttan edecek
İngiltere'de sapık Yahudi milyarder Jeffrey Epstein skandalının yarattığı kriz sürüyor. BBC'nin haberine göre, İngiltere'de hükümet, Kral 3. Charles'ın, Epstein bağlantıları nedeniyle unvanlarını kaybeden kardeşi Andrew Mountbatten- Windsor'ın kraliyet tahtı veraset sırasından çıkarılması için yasa hazırlamayı değerlendiriyor. Düzenleme hayata geçirilirse, Mountbatten-Windsor'ın tahta çıkma ihtimali tamamen ortadan kalkacak. Almanya'nın eski Başbakanı Olaf Scholz'un bir dönem özel sekreterliğini yapan Philippa Sigl-Glöckner'in, Epstein ile ilgili belgelerde adının geçtiği ortaya çıktı. Epstein'e kim tarafından gönderildiği sansürlenen bir mesajda, "Ayrıca, benim harika genç çalışanlarımdan biri hatırlarsın. Philippa, bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisansını bitirdi ve süper elit Alman gizli servisinde işe başladı ve para akışını takip etmek için Maliye Bakanlığı'na atandı" ifadeleri kullanıldı.