Epstein skandalında Almanya bağlantısı

Dünyayı sarsan siyonist sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında kirli ağın ucu bu kez Almanya'ya uzandı. Alman Der Spiegel dergisi, Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell'in Almanya'da düzenlenmiş uluslararası basın kartına sahip olduğunu yazdı. Haberde, Epstein dosyalarında Alman Gazeteciler Birliğince (DJU) düzenlenmiş bir basın kartı kopyasının yer aldığı belirtildi. Marion Ghislaine Noelle Maxwell adına düzenlenmiş basın kartında, geçerlilik süresi olarak da 15 Eylül 2017 tarihi yazıldığı vurgulandı. Bu durumun bazı sorulara yol açtığına dikkati çekilen haberde, Maxwell'in gazeteci olarak, özellikle de Almanya'da çalıştığının bilinmediği ifade edildi. Öte yandan Reuters'te yer alan haberde, İsviçre merkezli banka UBS'in Maxwell'in insan kaçakçılığı suçundan mahkum edilmesine varan süreçte yaklaşık 19 milyon dolarlık servetinin yönetilmesine yardımcı olduğu kaydedildi.