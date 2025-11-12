Epstein skandalında flaş gelişme: Jeffrey Epstein’in Trump’a yönelik iddialarda bulunduğu e-postalar yayımlandı!
Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu ve yargılandığı dönemde hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein olayı ABD’yi adeta yerinden sallamıştı. Son olarak Epstein’in Donald Trump’a yönelik iddialarının bulunduğu e-postalar yayımlanırken, Michael Wolff'a gönderdiği e-postada Trump’ın adı gizlenen mağdurlardan biriyle saatlerce vakit geçirdiği iddiası yer aldı.
The New York Times'ın haberine göre, ABD'de Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin Demokrat üyeleri, Epstein'ın, kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ve yazar Michael Wolff'a gönderdiği e-postaları yayımladı.
SAATLERCE VAKİT GEÇİRDİĞİ İDDİASI
Epstein'ın 2011'de Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, Trump'ın, kendisinin evinde adı gizlenen mağdurlardan birisiyle "saatlerce vakit geçirdiği" iddiası yer aldı.
"TABİİ Kİ KIZLARDAN HABERİ VARDI"
Milyarder Epstein'ın, Wolff'a gönderdiği 2019 tarihli başka bir e-postada ise Trump hakkında, "Tabii ki kızlardan haberi vardı çünkü Ghislaine'den durmasını istemişti." ifadelerini kullandığı görüldü. Söz konusu e-postaların Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ne adı verilmeyen bir kişi tarafından ulaştırıldığı ve Epstein mağdurlarının isimlerinin gizlendiği kaydedildi. Öte yandan Komitedeki Cumhuriyetçi üyeler ise Demokratları, Demokrat yetkililerinin adının geçtiği belgeleri "kasıtlı olarak" saklamakla suçladı.