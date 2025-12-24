Epstein soruşturmasında yeni gelişme: 1 milyondan fazla ilave belgeye ulaşıldı!

BORNOZLA POZ!

Yayımlanan karelerde Epstein'ın bir bornozla, çok küçük yaşta olduğu anlaşılan bir kız çocuğunu kucağında tuttuğu, başka bir fotoğrafta ise özel bir jetin içinde yine küçük yaştaki bir çocuğa sarıldığı görülmüştü. Bir diğer görüntüde ise Epstein'ın bir kız çocuğunun yanağına öpücük kondurduğu görülmüş. Ayrıca evin duvarlarından birinde, bir bebeğin banyo yaptığını gösteren başka bir fotoğrafın da bulunduğu aktarılmıştı.