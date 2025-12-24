Epstein soruşturmasında yeni gelişme: 1 milyondan fazla ilave belgeye ulaşıldı!

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili yeni gelişmeler devam ediyor. En son adadan çarpıcı görüntüler paylaşılırken, birçok ünlü ismin de Epstein adasında bulunduğu belirlenmişti. Son olarak ABD Adalet Bakanlığı, 1 milyondan fazla ilave belgeye ulaşıldığını açıkladı.

İHA

ABD Adalet Bakanlığı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in soruşturmasına ilişkin önemli bir gelişme paylaştı.

Adalet Bakanlığının açıklamasında, New York Eyaleti Güney Bölge Savcılığı ve FBI'dan edinilen bilgilere göre potansiyel olarak Epstein dosyasına bağlantılı 1 milyondan fazla ilave belgeye ulaşıldığı belirtildi. Bakanlık, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası, mevzuat ve yargı emirleri kapsamında belgelerin incelenmek üzere ilgili kurumlardan alındığını bildirdi.

Açıklamada, "Avukatlarımız mağdurları korumak için gerekli yasal düzeltmeleri yapmak üzere gece gündüz çalışıyor. Belgeleri en kısa sürede yayınlayacağız. İçeriklerin yoğunluğu nedeniyle bu süreç birkaç hafta daha sürebilir. Bakanlık, dosyaların yayınlanması konusunda federal yasalara ve ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatına tam uyumlulukla hareket etmeye devam edecektir" denildi.

GÖRÜNTÜLER MİDE BULANDIRMIŞTI

ABD Adalet Bakanlığı'nın kamuoyuna açıkladığı Epstein belgeleri kapsamında, daha önce yayımlanmamış bazı fotoğraflar da dosyalara eklenmiş. Söz konusu görüntüler, Jeffrey Epstein'ın çok küçük yaştaki kız çocuklarıyla yakın temas halinde olduğunu göstermişti.

Fotoğrafların, Epstein'ın ABD Virgin Adaları'ndaki Little St. James Adası'nda bulunan malikanesinde çekildiği ve evin çeşitli bölümlerinde çerçevelenerek sergilendiği belirtimiş. Görsellerin tamamında çocukların yüzleri, olası mağdurların kimliklerini korumak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından siyah bantlarla sansürlenmişti.

BORNOZLA POZ!

Yayımlanan karelerde Epstein'ın bir bornozla, çok küçük yaşta olduğu anlaşılan bir kız çocuğunu kucağında tuttuğu, başka bir fotoğrafta ise özel bir jetin içinde yine küçük yaştaki bir çocuğa sarıldığı görülmüştü. Bir diğer görüntüde ise Epstein'ın bir kız çocuğunun yanağına öpücük kondurduğu görülmüş. Ayrıca evin duvarlarından birinde, bir bebeğin banyo yaptığını gösteren başka bir fotoğrafın da bulunduğu aktarılmıştı.