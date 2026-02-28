‘Epstein’i eşime sorun’

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyelerine New York'ta gerçekleşen kapalı oturumda ifade verdi. Hillary Clinton, 6.5 saatlik Epstein sorgusunda 12 kez aynı yanıtı verdi: "Kim olduğunu bilmiyorum, kocama sorun." Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın adının geçtiği bazı Epstein belgelerinin "kamuoyuna bilerek açıklanmadığı" iddialarının ardından, "bu tür açıklanmayan herhangi bir belge olup olmadığını" inceleyeceğini duyurdu.