Epstein’in ağı dünyayı şoke etti

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla yargılanırken 2019'da hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili yayınlanan son dosyaların yankıları sürüyor. ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Üyesi Demokrat Robert Garcia, belgelerin tamamının açıklanmamasını "akıl almaz ve endişe verici" şeklinde niteledi. Öte yandan 2015 tarihli bir belgede, Epstein'ın Southern Trust şirketi aracılığıyla, Rothschild firması ile risk analizi ve algoritma hizmetleri için 25 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı görülüyor. Belgeler, Epstein ve çevresinin Somali'den bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi'ni yıllar boyunca stratejik ve ticari bir hedef olarak değerlendirdiğini de ortaya koyuyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Epstein ile ilişkileri nedeniyle eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerektiğini belirtti. Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun Dışişleri ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Miroslav Lajcak, Epstein ile fotoğraflarının çıkması üzerine istifa etti. ABD Başkanı Donald Trump ise belgelerin 'kendisini akladığını' iddia etti.