Epstein'in eski asistanı Groff’tan dikkat çeken açıklamalar! Epstein için o ifadeleri kullandı

ABC News'un haberine göre, yaklaşık 18 yıl boyunca Epstein'in asistanlığını yapan Groff, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesinin soruşturması kapsamında ifade verdi.

Epstein ile ilişkisinin tamamen profesyonel olduğunu anlatan Groff, kendisini ilgilendirmediği için Epstein ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in yürüttüğü işlerin detaylarını bilmesinin gerekli olmadığını savundu.

"EPSTEİN İLE BAĞLANTILI KİŞİLERİN SEYAHAT PLANLAMALARINI YÜRÜTÜYORDUM"

Asistanlık görevi kapsamında, Epstein'in ünlüler, bilim insanları ve siyasetçilerle yaptığı görüşmeleri organize ettiğini aktaran Groff, Epstein'in New York kentinde bulunduğu dönemlerde günlük masaj randevularını ayarladığını ve Epstein ile bağlantılı kadınların seyahat planlamalarını yürüttüğünü kaydetti.

"İŞLEDİĞİ SUÇLARDAN HABERİM OLMADI"

Epstein'in "usta bir manipülatör" olduğunu belirten Groff, iddia edilenlerin aksine Epstein'in masaj seanslarında herhangi bir cinsel istismar olayına tanık olmadığını ve Epstein'in işlediği diğer suçlardan da haberdar olmadığını iddia etti.

Öte yandan federal savcılar, çok sayıda mağdurun ifadelerini baz alarak cinsel istismar yaşandığı belirtilen masaj seanslarının planlanmasından Groff'un sorumlu olduğunu ve olaylardan haberi olduğunu öne sürmüştü.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör