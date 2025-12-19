Epstein’in istismar adasından yeni görüntüler! Bill Gates de poz vermiş

Yeni paylaşılan fotoğraf seçkisi arasında, milyarder iş insanı Bill Gates'in yanında kimliği gizlenmiş bir kadınla poz verdiği, diğer bir karede ise ünlü dilbilimci Noam Chomsky'nin bir uçakta Epstein ile seyahat ettiği görüldü.

Fotoğraflardan birinde Ukrayna uyruklu bir kadının pasaport bilgileri yer alırken, diğer bir fotoğrafta "Kızların tanesi 1000 dolar... Belki birileri J için uygun olur?" dediği dijital yazışmanın ekran görüntüsüne rastlandı.