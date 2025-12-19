Epstein'in istismar adasından yeni görüntüler! Bill Gates de poz vermiş

ABD Temsilciler Meclisinin bazı Demokrat üyeleri, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in albümünden yeni fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. California Milletvekili Robert Garcia, yaptığı açıklamada, "Denetim Kurulu Demokratları, Amerikan halkına şeffaflık sağlamak için Epstein'in geçmişine ait fotoğraf ve belgeleri yayımlamaya devam edecek." ifadesini kullanırken, paylaşılan fotoğrafların arasında, milyarder iş insanı Bill Gates'in yanında kimliği gizlenmiş bir kadınla poz verdiği, diğer bir karede ise ünlü dilbilimci Noam Chomsky'nin bir uçakta Epstein ile seyahat ettiği görüldü. Kadınların vücudunun çeşitli yerlerine yazılmış yazılar ise dikkat çekti.

AA

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesinin Demokrat üyeleri, Epstein'ın albümünden elde edilen yaklaşık 70 fotoğrafı daha yayımladı.

BİLL GATES VE CHOMSKY

California Milletvekili Robert Garcia, yaptığı açıklamada, "Denetim Kurulu Demokratları, Amerikan halkına şeffaflık sağlamak için Epstein'in geçmişine ait fotoğraf ve belgeleri yayımlamaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Garcia, yeni görsellerin, ABD Adalet Bakanlığının elinde tam olarak ne olduğuna dair "daha fazla soru işareti uyandırdığını" söyledi.

Yeni paylaşılan fotoğraf seçkisi arasında, milyarder iş insanı Bill Gates'in yanında kimliği gizlenmiş bir kadınla poz verdiği, diğer bir karede ise ünlü dilbilimci Noam Chomsky'nin bir uçakta Epstein ile seyahat ettiği görüldü.

Fotoğraflardan birinde Ukrayna uyruklu bir kadının pasaport bilgileri yer alırken, diğer bir fotoğrafta "Kızların tanesi 1000 dolar... Belki birileri J için uygun olur?" dediği dijital yazışmanın ekran görüntüsüne rastlandı.

Söz konusu fotoğraflar arasında ayrıca Litvanya, Ukrayna, Çekya ve Rusya vatandaşı kadınlara ait pasaportlar yer alırken Demokratlar tarafından, isim bilgileri karalanmış bu pasaport sahiplerinin "Jeffrey Epstein ve suç ortaklarının ilişki kurduğu kadınlar" olduğu öne sürüldü.

Komitenin Demokrat üyeleri, geçen hafta, Epstein'in albümünden ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton, oyuncu ve yönetmen Woody Allen ve yine Bill Gates'e ait fotoğrafların da bulunduğu bir seçki paylaşmıştı.

ABD medyasındaki haberlerde, paylaşılan 19 kare fotoğrafın, Epstein'in geçmişte, söz konusu kişilerle bağlantılı olduğu ve "özel ilişkiler geliştirdiğini" ortaya koyduğu değerlendirmesi yapılmıştı.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.