Epstein'ın kurduğu kirli kadın ağının detayları ortaya çıktı
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan sapık Yahudi milyarder Jeffrey Epstein'ın eski bir çalışanı, kurulan kirli yapının işleyişini anlattı. Güvenlik gerekçesiyle gerçek adını paylaşmayan ve "Anya" takma adını kullanan kadın, BBC'ye konuştu. Anya'nın aktardığına göre Epstein, kurduğu sistemi "bir tarikat" olarak tanımlıyor ve kendisini de bu yapının lideri olarak görüyordu. Anya, Epstein'ın önce cazip iş teklifleriyle kadınları çevresine çektiğini, ardından hayatlarının neredeyse her alanını kontrol etmeye başladığını anlattı.