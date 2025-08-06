Epstein’in malikanesinde kimler vardı? Ziyaretçi listesi ortaya çıktı

The New York Times'ın haberine göre, Epstein'in Upper East Side'daki yedi katlı evi, yıllar boyunca dikkat çekici ziyaretçilere ev sahipliği yaptı. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, aktör ve yönetmen Woody Allen, medya patronu Mort Zuckerman, Trump'ın eski danışmanı Stephen Bannon, teorik fizikçi Lawrence Krauss, akademisyen Noam Chomsky, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve milyarder iş insanları Elon Musk ve Richard Branson bu isimlerden sadece birkaçı.

Bazı ziyaretçiler, Epstein'in sabıka kaydına rağmen onunla görüşmeye devam etti. Bazıları ise ziyaretlerini yalnızca akademik ya da entelektüel sohbetler olarak tanımladı. Ancak evin içinden sızan detaylar, bu buluşmaların sıradan olmadığına işaret ediyor.