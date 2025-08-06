Epstein’in malikanesinde kimler vardı? Ziyaretçi listesi ortaya çıktı
Jeffrey Epstein’in Manhattan’daki malikanesine ait ziyaretçi listesi gün yüzüne çıktı. Belgelerde akademisyenlerden siyasetçilere kadar birçok tanınmış ismin adı yer alıyor.
The New York Times'ın haberine göre, Epstein'in Upper East Side'daki yedi katlı evi, yıllar boyunca dikkat çekici ziyaretçilere ev sahipliği yaptı. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, aktör ve yönetmen Woody Allen, medya patronu Mort Zuckerman, Trump'ın eski danışmanı Stephen Bannon, teorik fizikçi Lawrence Krauss, akademisyen Noam Chomsky, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve milyarder iş insanları Elon Musk ve Richard Branson bu isimlerden sadece birkaçı.
Bazı ziyaretçiler, Epstein'in sabıka kaydına rağmen onunla görüşmeye devam etti. Bazıları ise ziyaretlerini yalnızca akademik ya da entelektüel sohbetler olarak tanımladı. Ancak evin içinden sızan detaylar, bu buluşmaların sıradan olmadığına işaret ediyor.
TUHAFLIKLARLA DOLU BİR İÇ MEKAN
Gazeteye göre, malikanenin içi yalnızca zenginlik değil, aynı zamanda bir "kuvvet gösterisi" olarak dekore edilmişti. Girişteki dev portreler, protez gözlerden oluşan masa dekorasyonları, genç bir kız heykeline giydirilmiş gelinlik, duvarları süsleyen "Lolita" kitabı kopyaları ve gözetleme sistemleri; hepsi Epstein'in hem kontrolcü hem de ürkütücü bir zihin yapısını yansıtıyordu.
Ev, yalnızca toplantılarla değil, aynı zamanda kadınların Epstein'e "masaj" yaptığı ve daha sonrasında birçok istismar vakasının yaşandığı bir mekân olarak da kayıtlara geçti. Birçok kadın, bu evde kandırıldığını, baskı gördüğünü ve cinsel istismara uğradığını anlattı.
SUSTURULAN BELGELER VE CEVAPSIZ SORULAR
Trump yönetiminin bazı belgeleri açıklamayı reddetmesi, Epstein'in ortağı Ghislaine Maxwell'in sürekli yer değiştirmesi ve birçok tanınmış ismin bu konu hakkında sessizliğini koruması, kamuoyunda kuşkuları artırıyor.