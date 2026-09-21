Eralp’e başbakanlık yolu açıldı
Almanya'da Berlin eyalet meclisi seçiminde, ilk sonuçlara göre başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti, yüzde 25.5 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Bu sonuca göre Elif Eralp'ın Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olmasının önü açıldı. Eralp, zafer konuşmasının son bölümünü Türkçe yaptı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 18.9 ile ikinci sırada yer alırken Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 16.1 oy aldı. Yeşillerin oy oranı yüzde 14.3, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oy oranı yüzde 12.1 olarak bildirildi. Sol Partinin oy oranı yüzde 6.5, Yeşillerin yüzde 5.6 olarak hesaplandı. Başbakan Merz'in genel başkanı olduğu CDU ve BSW yüzde 4.9'ar oyla yüzde 5 seçim barajının altında kalırken FDP yüzde 1 oy aldı. AfD, oy oranını 21.6 puan arttırarak iki katına çıkardı. SPD 4.2, CDU ise 8.4 puan kaybetti.