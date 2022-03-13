Erbil’deki füze saldırısına Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama: Asla kabul edilemez

Son dakika haberleri: Dün gece saatlerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde patlama sesleri yankılandı. IKBY'nin Erbil kenti Valisi Ümit Hoşnav yaptığı açıklamada, Erbil kentine çok sayıda füzenin düştüğünü duyurdu. Füzelerin, Erbil'de yer alan ABD Konsolosluğu binasının yakınlarına düştüğünü belirten Hoşnav, düzenlenen saldırıda hedefin ABD Konsolosluğu mu, yoksa kentte yer alan havaalanı mı olduğunun belirsiz olduğunu kaydetti.
CAN KAYBI YAŞANMADI
IKBY Sağlık Bakanı Saman Barzanji yaptığı açıklamada ise, saldırının ardından can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Erbil'deki patlamaların ardından herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadı" ifadelerini kullandı. Yerel haberlerde ise, meydana gelen saldırıda 5 patlama yaşandığı aktarılırken, yerel yetkililer füzeleri kim veya kimler tarafından atıldığına dair henüz bir açıklamada bulunmadı.
"ERBİL KORKAKLARA BOYUN EĞMEYECEK"
IKBY daha sonra edef alan saldırıda kente 12 adet füzenin düştüğünü ve bu füzelerin Irak dışından fırlatıldığını duyurdu. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise, Erbil'e düzenlenen füze saldırısını kınayarak, "Erbil korkaklara boyun eğmeyecek" dedi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA
Öte yandan saldırılarla ilgili kınamalar peş peşe geldi. Dışileri Bakanlığı da sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, "Irak'ın Erbil şehrinde bu sabah (13 Mart) balistik füzelerle yapılan saldırıları kınıyoruz. Irak'ta barış ve istikrarı bozmaya yönelik bu tip eylemler asla kabul edilemez. Türkiye, terörle mücadelesinde Irak'ın yanında yer almaya devam edecektir" denildi.
ALMANYA'DAN DA KINAMA GELDİ
Almanya'nın Bağdat Büyükelçiliği de Irak'ın Erbil kentine gerçekleştirilen füze saldırılarını kınadı. Elçiliğin resmi Twitter hesabından, Erbil'deki saldırıya ilişkin bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Almanya, dün geceki Erbil'e yönelik çok sayıda füze saldırısını şiddetle kınıyor. Bu saldırının faillerinden hesap sorulmalıdır. Hiçbir şey böyle bir güç ve şiddet kullanımını haklı çıkarmaz." ifadelerine yer verildi.