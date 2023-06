Erdoğan Azerbaycan’ın Kurtuluş Günü’nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye'nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum" dedi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün hem Can Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü hem aramızdaki doğal ittifakı daha da güçlü kılan Şuşa Beyannamesi'nin yıldönümü. Kutlu olsun. Acımızın ve sevincimizin her daim bir olduğu Azerbaycanlı kardeşlerimizle 'Tek millet, iki devletiz'" ifadelerini kullandı. ANKARA