Erdoğan, Balkanlar’la bağlarını derinleştiriyor

Hong Kongmerkezli Asia Times'ta yer alan makalede, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'daki savaşın ortasında bir enerji krizini savuşturmakla meşgul olduğu, Türkiye'nin ise Balkanlar'la bağlarını derinleştirmeye çalıştığı belirtildi. Yazıda bölgedeki Müslüman ve Hıristiyanların, Türkiye'yi "yükselen, tarafsız bir ortak" olarak gördüğü ifade edildi. Makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6-7-8 Eylül'de Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a yaptığı resmi ziyaretler masaya yatırıldı.Erdoğan'ın Saraybosna ziyaretinin ekonomik bağları da güçlendirmeyi amaçladığı belirtilen yazıda, gezinin sonuçlarından birinin, Türkiye ile Bosna Hersek arasında pasaportsuz seyahat kararı olduğuna işaret edildi. Erdoğan'ın, Bosna Hersek'te yaşayan üç etnik grup arasındaki krizde arabuluculuk yapma taahhüdünde bulunduğu hatırlatıldı.