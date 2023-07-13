Erdoğan-Biden görüşmesi dünyanın gündeminde: Türkiye -ABD ilişkilerinde yeni başlangıç

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesinin ardından Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni dönemin kapısı aralandı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre 1 saat 15 dakika süren toplantıda Biden, ABD kongresinin işleyişine ilişkin tecrübesine değinerek İsveç'in NATO üyeliğine yakılan yeşil ışık sonrası kongreyi ikna etmenin daha kolay olacağını ve F-16 paketinin kongreden geçmesi için güçlü destek vereceğini söyledi.

BİRBİRİMİZİ İYİ TANIYORUZ

Görüşmede, son yıllarda hızlı değişen politik gündemde yakın temasta kalabilmenin önemi vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başkan yardımcılığı döneminden bu yana tanıştıklarından bahseden Biden "Birbirimizi iyi tanıyoruz yıllara dayanan dostluğumuz var" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebriklerini yineleyen Biden, kendisinin de tekrar ABD başkanı olabileceğine inandığını belirtti.

TİCARETTE YENİ FIRSATLAR

Türkiye'nin NATO'nun değerli bir müttefik olmasının yanında bölge barış ve istikrar için çok önemli bir ülke olduğunu ifade eden Biden, ABD ekonomisinin ciddi bir toparlanma içinde olduğunu ve bu iyileşme sürecinin karşılıklı ticaretin artması için yeni fırsatlar sunduğunu kaydetti. Liderler, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi için birlikte çalışmak üzere mutabık kaldı. DAHA SIK TEMAS Yunanistan ile yeni bir normalleşme süreci başlatılmasının önemini vurgulayan ABD Başkanı, Ege'de tansiyonunu düşürmesi için atılan adımlardan dolayı Erdoğan'a teşekkür etti. İki lider daha sık görüşme ve Milli Savunma ile Dışişleri Bakanlığı düzeyinde daha sık ve daha yoğun temasta olunması hususunda fikir birliğine vardı.