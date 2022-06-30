Erdoğan, evine zaferle dönüyor

İspanya'daki NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin terör örgütleri ve uzantılarına karşı aldığı yazılı taahhüdün ardından İsveç ve Finlandiya'yla imzaladığı mutabakat dünya medyasında büyük yankı uyandırdı.Erdoğan eve zaferle dönüyor. Futbolculuk geçmişi olan Erdoğan, Finlandiya ile İsveç'e veto sinyaliyle yeşil sahalardaki gibi profesyonel bir faul yaptı ve uluslararası siyasette istediğini alarak golü attı. Rusya böylesine bir tehdit ortamı yaratmışken bu hamle korkutucu olduğu kadar etkiliydi.Türkiye, NATO Zirvesi'nde istediğini aldı.Kuzey ülkeleri, önemli bir taviz vererek PYD ve YPG'ye destek sağlamayacağını teyit etti.İsveç'in artık Türkiye'ye mühimmat ihraç etmeye hazır olduğunu beyan etmesi, Erdoğan için açık bir başarı.Erdoğan, masada her istediğini aldı.4 saatlik toplantı sonunda Erdoğan belirgin biçimde istediklerini elde etti.İsveç, terör örgütlerine destek vermeyecek. Bu konuda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ortak çalışılacak.