Erdoğan Filistin meselesinde en gür ses
Filistin Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı ve Hamas lideri şehit İsmail Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye, Trabzon'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı. Haniye, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletti. SABAH Gazetesi'ne konuşan Heniyye, Gazze'de saldırıların sona ermediğini belirterek, Filistin halkının uluslararası kamuoyundan desteğini sürdürmesini beklediğini söyledi. Türkiye'nin Filistin davasındaki desteğine dikkat çeken Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda Filistin meselesini en yüksek sesle gündeme getiren isimlerden biri olduğunu söyledi. Heniyye, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bütün uluslararası arenalarda bu meseleyi en yüksek sesle taşıyan bir isim. Aynı şekilde Türk halkı da şüphesiz Filistin davasında en büyük destekçilerden biri. Tabi Türk halkının yapmış olduğu yardımlar bugün Gazze için bir can damarı mesafesinde" ifadelerini kullandı.