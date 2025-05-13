Erdoğan istedi, Suriye’ye yaptırımlar kaldırılacak

Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu. Riyad'da Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuşan Trump, Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarını kaldıracaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Ortadoğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi, Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

1 TRİLYON DOLARLIK ZİYARET

ABD Başkanı Trump, Riyad'daki temasları çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi'ni imzaladı. Anlaşmalarda, ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanlıkları arasında yapılan, Suudi Arabistan ordusunun geliştirilmesi ve modernizasyonu konusunda imzalanan mutabakat ile enerji ve savunma sektörlerinde de bir dizi anlaşma bulunuyor. BBC'nin haberine göre Suudi Arabistan 600 milyar dolarlık yatırım vaadinde bulundu, ancak Trump bu rakamın 1 trilyon dolara çıkmasını istiyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD ile Suudi Arabistan'ın "tarihteki en büyük silah satış anlaşması" imzaladığı ve anlaşma değerinin yaklaşık 142 milyar dolar olduğu belirtildi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman da yaptığı açıklamada, ABD ile 300 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladıklarını söyledi.