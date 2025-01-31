‘Erdoğan mazluma merhametli bir baba’

Türkiye'de 5. sınıfa kadar eğitim gören Filistinli Tesnim Suhayb Ulvan (12), İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten 3 ay önce ailesiyle Gazze'ye döndü. Bu dönemde evleri bombalandı. Saldırılar sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdığını anlatan Tesnim, ancak nasıl ulaştıracağını bilemediği için hâlâ yanında tuttuğunu söyledi. Mektubunda Erdoğan'dan "Sevgili dedem" diye bahseden Tesnim, internette gezinirken Mısır'da hayatını kaybeden Esma el-Baltacı için gözyaşı döktüğünü gördüğünü, bu görüntülerin aklından hiç çıkmadığını ifade etti. Tesnim, "Siz çok iyi bir yüreğe sahipsiniz. Sizi yeryüzündeki her mazlum Müslümana merhametli bir baba olarak tanıdım ve o günden bu yana, insanlığın tüm geçmişindeki bu lanetli savaşların başladığı günden beri sizin gibi merhametli yardımcıları ve sizi anıyorum" dedi. Filistinli çocuk mektubunda "Herkesin günlünde olan Sayın Erdoğan, benim kalbimde ve tüm Filistinlilerin yüreğinde sevginizin boyutunu bilmiyorsunuz ama emin olun ki sevginiz tüm insanların yüreğini dolduruyor. Çünkü hakikati ve mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik" sözleriyle sevgisini ifade etti. Erdoğan'a sağlık temennisinde bulunan Tesnim, mektubunu şu sözlerle sonlandırdı: "Müslümanlara, tüm Gazze çocuklarına ve tüm mazlumlara faydalı olmanızı niyaz ediyorum."