Erdoğan müthiş lider ve çok iyi dost
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müthiş bir lider olduğunu söyledi. Oval Ofis'te İsrailli bir muhabirin Türkiye ile İsrail ilişkileri hakkındaki provokatif sorusunu yanıtlayan Trump, "O, benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Onu seviyorum. Kendisi müthiş bir lider ve çok güçlü bir kişi" diye konuştu. Trump, Türkiye ile İsrail arasındaki sürece ilişkin de şu ifadeleri kullandı: "Bir şey duymadım. Duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. O bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Bunun da ötesinde, aramızda iyi bir dostluk var."