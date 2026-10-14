'Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne layık'
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Terörsüz Türkiye süreci ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barzani, "Terörsüz Türkiye projesi ciddi bir süreç fakat yavaş ilerlediği yönünde şikâyetler olabilir. Bence bu da çok doğaldır ve bir gecede çözülmez. İstediğimiz hızda olmayabilir fakat doğru bir istikamette ilerliyor" dedi. Erbil olarak sürece destek verdiklerini ve üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yineleyen Barzani, şunları söyledi: "Süreç herkesin yararınadır. Hem bizim hem de Türkiye'nin. Bu süreç Türkiye'yi çok daha önemli bir noktaya taşıyacaktır. Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır ve çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır."
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