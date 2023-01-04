Erdoğan, Nobel’e aday gösterildi

Her yıl verilen Nobel Barış Ödülü ile ilgili Pakistan'ın önerisi belli oldu. Pakistan Senatosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ödüle aday olarak gösterdi. Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani imzalı kararda, Erdoğan lehinde adım atıldığı belirtildi. Söz konusu öneriye gerekçe olarak, Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı öncesi ve sonrasında ortaya koyduğu çabalar oldu.Konuyla ilişkin, "Bu savaş, hızla tüm dünya için felaketle sonuçlanabilecek nükleer patlama noktasına dönüşmüştü. Yorulmak bilmez çabalarıyla tek başına, her iki tarafa da zamanında ve etkili müdahaleleri sayesinde küresel felaketi önledi" denildi. Türkiye öncülüğünde hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin de bölgeyi yıkıcı kıtlıktan kurtardığına vurgu yapıldı.Yayınlanan karar yazısında ayrıca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece ülkesinin değil, bölgenin ve dünyanın ıslahı ve refahı için çalışan gerçek bir devlet adamı ve halk lideridir. O, yalnızca ülkesi veya bölgesi için değerli liderliğini kanıtlamakla kalmadı, aynı zamanda Hazreti Muhammed'in mesajını ve tüm insanlığa barış, hoşgörü ve sevgi öğretilerini taşıyor" ifadeleri kullanıldı. Yazıda Sanjrani, "Onu Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermiş olmak bana büyük bir memnuniyet veriyor. Onun istisnai ve eşsiz çabaları ışığında gereken ilgiyi göstereceğinizi umuyorum" diyerek destek istedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, girişimi nedeniyle Muhammed Sadık Sanjrani'ye teşekkür etti.