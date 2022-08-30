‘Erdoğan olmasaydı, ülkemizde daha fazla kişi ölürdü’

Slovenya'nınev sahipliğinde düzenlenen 17. Bled Stratejik Forumu'na katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Gücün hakimiyeti mi, kuralların gücü mü?" konulu Liderler Paneli'nde konuştu. Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyesi olmadığını ancak Avrupa'da konumlandığını, AB'nin Kovid-19 salgınında üye devletlerinin vatandaşlarına yeterli sayıda aşı sağladığını, Batı Balkan ülkelerinde ise sağlık çalışanlarının bile bunlara erişiminin olmadığını vurgulayan Rama, "Sırbistan aşıları Çin'den aldı. Bize aşıyı Türkiye verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı ülkemizde çok daha fazla kişi hayatını kaybetmiş olurdu" diye konuştu.Rama, "AB'nin salgın döneminde yaşandığı gibi 'sadece birbirlerine aşı dağıtmaları ve bizi tamamen unutmaları' gibi utanç verici bir hatanın tekrarlanmayacağını umuyoruz. Bu yaşananlar AB için bir ders olsun" dedi.