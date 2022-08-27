‘Erdoğan ŞİÖ Zirvesi’ne katılacak’

Özbekistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ndeki (ŞİÖ) Milli Koordinatörü Rahmatulla Nurimbetov, 15-16 Eylül'de Semerkand şehrinde düzenlenecek ŞİÖ Zirvesi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını açıkladı. Türkiye'nin, Özbekistan'ın yakın stratejik ortağı ve kardeş ülkesi olduğunu belirten Nurimbetov, "Türkiye gibi bir ülkenin ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'ne davet edilmesi yerinde bir karar. Bu, tüm örgüt üyesi ülkeler tarafından desteklendi" dedi. Zirveye 14 ülkenin devlet başkanları ile 10 uluslararası kuruluşun üst düzey yöneticilerinin katılmasının planlandığını kaydeden Nurimbetov, bu zirvede örgüte üye ülkeler arasında ticari- ekonomik, yatırım, turizm, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik 20'den fazla anlaşmanın imzalanmasının öngörüldüğünü kaydetti. 15 Haziran 2001'de kurulan ŞİÖ'ye üye ülkeler Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan olarak sıralanıyor. Türkiye, örgüte 2012'de diyalog ortağı olmuştu.