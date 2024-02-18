Erdoğan-Sisi görüşmesi Libya’ya da umut oldu

LİBYA Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali el-Huveyc, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 14 Şubat'taki görüşmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Türkiye ve Mısır'ın ülkesinin iki tarihi ekonomik ortağı olduğunu kaydeden Huveyc, Erdoğan ve Sisi görüşmesi ve Türkiye ile Mısır şirketlerinin buluşmasının Libya'nın hızla imar ve inşasına yol açacağı değerlendirmesinde bulundu. Huveyc, "Hepsinin tecrübesi ve potansiyeli var, hepsinden istifade edebiliriz" ifadelerini kullandı.